Vilamalla és un altre dels pobles altempordanesos que tenen com a patró a sant Vicenç. Per celebrar, doncs, la seva onomàstica, l’Ajuntament, en col·laboració amb la Comissió de Festes i l’associació Joves de Vilamalla, han imaginat un programa molt complet amb motiu de la festa major que se celebra aquest cap de setmana, 27 i 28 de gener. Dos dies intensos, farcits de molta activitat lúdica i esportiva, entre la qual destaca, sobretot, un espectacle de màgia del figuerenc Raul Black que animarà la tarda de dissabte, una opció innovadora, ja que els darrers anys, per la festa d’hivern, no es programava res en aquesta franja horària. Serà a 2/4 de 8 del vespre, al centre cívic Sant Vicenç.

La festa de Vilamalla arrenca amb una activitat que ja és tradició i que tots els infants del poble ja esperen: els inflables al pavelló esportiu. Es tracta d'una jornada intensiva, que obre portes a les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Està pensada per a tots els infants que en poden gaudir tant dissabte com diumenge. Petanca i futbol La celebració també té un component esportiu centrat en dues de les pràctiques més arrelades al poble: la petanca i el futbol. Així, dissabte a partir de les 4 de la tarda tindrà lloc un torneig de petanca a les instal·lacions del club, que es troben properes al mateix pavelló on hi haurà els inflables. Respecte al futbol, coincideix la festa major amb la jornada en què es confrontaran els equips del FC Vilamalla i el CF Sant Antoni. La jornada més tradicional, com ja és habitual, serà diumenge. Així, a les 12 del migdia tindrà lloc l'ofici solemne en honor al patró, a l'església de Sant Vicenç. A la sortida, una altra de les tradicions del poble: la degustació d'un vermut popular a la plaça de l'Ajuntament, aprofitant les voltes de l'entrada de l'edifici consistorial. La proposta gastronòmica, que s'ofereix a tots els veïns, s'amenitzarà amb la interpretació de dues sardanes a càrrec d'una de les formacions que més ha visitat Vilamalla els darrers anys, amb motiu de la festa major d'hivern, la cobla-orquestra Selvatana. Aquesta formació serà també la responsable d'amenitzar el concert i, tot seguit, el ball amb el qual es tancarà la celebració. La proposta es farà al centre cívic Sant Vicenç a partir de les sis de la tarda. Aquesta celebració és l'avantsala perquè els veïns es preparin per celebrar el Carnaval, el 3 de febrer. De fet, Vilamalla és el poble més matiner.