La XVII Fira Medieval de Na Mercadera de Peralada comprèn un gran ventall d'activitats: mercat d’artesans, lluita de cavallers, atraccions, campaments i música medievals, per recrear la gesta de Na Mercadera.

El primer cap de setmana de juny, Peralada tornarà 700 anys enrere per transformar el centre històric en un plató únic, on la fantasia i la història transportaran els visitants a l’antic Comtat de Peralada, enguany amb l’increment d’activitats per a tots els públics.

El gruix d’activitats té lloc el diumenge 4 de juny amb el XVII Mercat Medieval. El centre històric de la vila es convertirà en un mercat de l'edat mitjana amb la presència de bufons, malabaristes, lluites de cavallers amb la companyia Drakònia, visites guiades, jornada de portes obertes al Museu de la Vila i l’animació musical dels grups Graiatus, Taraska i la Cia. Toniton. Per als més petits hi haurà atraccions medievals i una escola d’arquers, la divertida obra de teatre de carrer dels Katapulen i passejades amb ponis.

També, al pati del claustre de Sant Domènec, es podrà visitar el campament medieval que recrearà el que el Rei Pere el Gran va instal·lar a Peralada, el juny del 1285, amb una exposició d’armes i demostracions i explicacions de l’art de la lluita medieval.

Com a clausura del festival, a les 7 de la tarda, les companyies Drakònia i Graiatus representaran la gesta i l’entrada a la vila de l’heroïna de Peralada, Na Mercadera, apareguda en un dels capítols de la Crònica de Ramon Muntaner, fill il·lustre de la vila i cronista medieval.

El dissabte, el Centre Cultural Sant Domènec serà l’escenari escollit per a les activitats paral·leles, a la tarda (16.30 h) tindrà lloc la Ruta Literària ‘Què us diré? Ramon Muntaner i Peralada’ i, seguidament (19.00 h), la conferència L’arribada del gòtic a les terres empordaneses. Les esglésies de Sant Martí i del Carme de Peralada com a exemple, a càrrec de l’historiador medievalista, Josep Maria Gironella