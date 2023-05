El periodista Xavier Graset (Vila-seca, 1963), conductor actualment de l’espai de debat Més 324, a TV3, té previst visitar Figueres per presentar el seu llibre La pausa dels dies. Dietari de vivències plaents (La Campana), aquest dissabte a les 12 del migdia. L’acte es farà a la Sala Erato i serà conduït pel també periodista Jaume Peral. Al llibre La pausa dels dies, Xavier Graset ens ensenya a degustar i viure la vida d’una manera pausada. Com el mateix autor explica, en aquest recull «trobareu terra, oliveres i avellaners, i aquí trobareu cuina, carxofes i bacallà, escarola, i fideus, trobareu festes, Carnaval i el cicle de Nadal, i la Mare de Déu d’Agost, trobareu teatre i més lectures, i trobareu calendari, trobareu allò que ens ha fet créixer, i de com ha anat canviant tot plegat, i compto que, en certa mesura, també us hi trobareu vosaltres».