Donar a conèixer al públic jove el llenguatge del moviment i la dansa contemporània és un dels objectius que sempre ha mogut a Agitart. Un dels seus punts àlgids és l’espectacle Mapadeball, un projecte educatiu on s’impliquen també la Xarxa Transversal i el Mercat de les Flors. Aquest divendres, a les 7 de la tarda, alumnat dels instituts de Figueres mostraran tot allò treballat, a partir d’una coreografia de Pere Faura, dalt de l’escenari del Teatre El Jardí. L’entrada és gratuïta.

Mà, pell, llamp, pamela, balada, palmada. Així s’ha anomenat el nou muntatge, un manual d’instruccions per escriure amb el cos una dansa de gestos i paraules. Una recepta de cuina on all, mel, bledes i abelles seran els ingredients d’una gran paellada ballada. Un ritual massiu que evocarà grans referents de la nostra memòria col·lectiva, alhora que donarà espai a aquelles ofrenes més personals i singulars.