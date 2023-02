Vila-sacra arrenca el primer cap de setmana de febrer amb la tradicional Festa Major de Sant Blai.

L’esdeveniment començarà el dissabte a les 17 h, amb l’espectacle infantil «Festa a la plaça», al centre cívic del poble, encapçalat pel músic i animador Fefe i companyia. Fefe és músic i animador, qui després de dedicar-se al lleure, el 1996 inicià la seva etapa com animador infantil, on progressivament creà els seus espectacles, com el que presentarà a la festa. Ell i «companyia» tenen la voluntat de compartir i divulgar la cultura i les tradicions del país, a través de la música i la diversió. També, aquella mateixa tarda s’oferirà berenar amb xocolata i melindros pels infants, a més de comptar amb el servei de bar.

L’activitat continuarà el diumenge a les 12 h, a l’església de Sant Esteve, on es durà a terme una missa i un concert de la mà de la Coral Veus Blanques Vila-sacra. A la tarda, el Centre Cívic de la vila tindrà lloc el concert i ball amb l’orquestra La Principal de La Bisbal. Els espectadors, espectadores i tothom qui vulgui venir podrà gaudir del servei de bar durant les diferents activitats i actuacions, dirigides a infants i adults.