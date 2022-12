El fil musical al centre del poble i les llums nadalenques inunden l’esperit nadalenc per tota l’Escala des de fa dies, tot complementant les més de quaranta activitats que s’han programat per a aquestes festes de Nadal. Marta Rodeja, regidora de Promoció Econòmica, expressa que «estem contents i il·lusionats de poder fer un Nadal normal, perquè recuperem les activitats que fèiem abans de la pandèmia». Un exemple són les campanades des de la plaça de l’Església i el posterior Ball de Cap d’Any a la Sala Polivalent, que «es podrà fer sense cap mena de restricció».

Precisament, una altra d’aquestes activitats que es recuperen és la Cuina de Nadal que aquest any se celebrarà el dia 19 de desembre a les set de la tarda i es dedicarà al peix blau. «Estirem el fil del projecte Viu en Blau per a la mostra de cuina», diu Rodeja. En aquesta edició, les receptes culinàries es combinaran amb petits tastets, vi, música, concursos i alguna sorpresa.

Entre els dies 17 de desembre i 8 de gener, l’UBET instal·larà una pista de gel a la plaça Catalunya i s’espera que sigui una de les activitats rellevants d’aquestes festes de Nadal escalenques, ja que «aquí al voltant no hi ha cap poble que n’instal·li cap i esperem que serveixi de reclam i que els que vinguin a patinar acabin fent les compres de Nadal al nostre poble», exposa Daniel Espinal, president de l’UBET. La regidora de Promoció econòmica afirma que «enguany serà una pista de gel natural, mentre que l’any passat era una placa freda». A més, aquesta es complementarà amb un parc d’aventura per a infants.

Espinal explica que «encarem aquesta campanya de Nadal amb una varietat d’activitats i esperem que la gent hi respongui». Un any més se celebrarà el sorteig ‘2023 il·lusions’ en què els comerciants adherits a la campanya «tenen uns talonaris i els donen a tots els clients que comprin en aquests establiments». El guanyador serà el mateix que el número del primer premi de la Loteria del Nen. A més, des de l’UBET també estan fent un calendari d’advent a través d’Instagram i cada dia se sorteja un premi aportat per diversos establiments que han volgut col·laborar en la campanya.

El president de l’UBET fa una crida perquè «en aquesta època fora de temporada turística es doni suport al petit comerç i de proximitat, perquè per sort en tenim molt i que a la vegada s’aprofiti per gaudir de totes les activitats».