La companyia i col·lectiu de dansa El Paller ha volgut sumar-se, com sempre fa, als actes que s’impulsen a Castelló d’Empúries pel 25-N, aquest divendres al Pati del Palau dels Comtes. Ho fan amb una perfomance inspirada en Baraye, el cant iranià creat pel cantautor Shervin Hajipour, i esdevingut símbol de la llibertat, per la dona i pel canvi, arran de l’assassinat el setembre passat, a mans de la patrulla d’orientació de la policia iraniana, de Mahsa Amini, de 22 anys, per no dur el hijab ben posat quan visitava Iran. «El moviment d’El Paller s’uneix al crit de la joventut, de les dones iranianes i de les dones del món», expliquen les responsables de la companyia tot afegint «la revolució és moviment».

El treball que presenta El Paller, asseguren, «parteix de la pausa, de la pausa d’un sospir» i busca arribar, principalment, a un públic adolescent, ja que són això, joves i dones els que, al crit de «dona, vida, llibertat» protesten pels carrers d’Iran. Val a dir que les darreres notícies des d’aquell país parlen de desenes de persones mortes durant aquestes manifestacions contra el règim. D’altra banda, l’Escala també se suma als actes en el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones i ho fa amb una lectura dramatitzada molt especial creada a partir del llibre Tracta’m bé, de l’escriptora Esmeralda Berbel, qui just acaba de publicar la novel·la Lo prohibido on aborda una relació de poder a partir de la manipulació. A Tracta’m bé, Berbel s’acosta als maltractaments físics i psicològics. La lectura dramatitzada va a càrrec de l’actriu Carme Callol i es fa a la sala d’actes de la biblioteca, aquest divendres a les 7 de la tarda. L’accés és lliure. La setmana del 25N a l'Alt Empordà, poble a poble