Set obres d’art, provinents de fons de galeries catalanes, faran estada durant unes setmanes al Museu de l’Empordà per conviure amb la seva exposició permanent. L’exposició, batejada com a Visites inesperades, és un dels actes més destacats de la Setmana de l’Art, que se celebrarà del 17 al 25 de novembre a tot Catalunya amb la implicació d’una vintena de galeries i trenta-tres entitats com ara el Museu d’Art de Girona o el Museu Raset de Cervià de Ter.

Comissariada per la periodista i crítica d’art Montse Frisach, l’exposició Visites inesperades convida a descobrir els punts de contacte, estètics o conceptuals, entre les obres visitants i les amfitriones. Es podrà visitar del 19 de novembre al 29 de gener. En total, la segona edició de la Setmana de l’Art preveu 84 activitats arreu del país amb inauguracions, presentacions, exposicions, rutes a peu i en l’anomenat bus de l’art, activitats infantils, tallers, concerts, performances i visites guiades. En declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), la presidenta de Galeries d’Art de Catalunya, Mònica Ramon, destaca que l’objectiu de la Setmana és descentralitzar l’art, arribar a nous públics i donar més visibilitat al galerisme. «La idea des de l’inici són les sinergies i col·laboracions entre les galeries i museus», diu, tot demanant més implicació a les galeries de cara a futures edicions.