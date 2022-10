Fa uns anys, l’escriptor José Luis Bartolomé va imaginar un curiós agent municipal, un personatge incorruptible, a mig camí entre un pagesot murri i un heroi de tramuntana, per protagonitzar algun dels seus llibres de gènere negre. El darrer, Segrest a Bellevue i altres intrigues del sergent Nofre McCow, el presenta aquest dissabte a les 12 del migdia a la sala de conferències del centre cívic de Palau-saverdera, poble on viu l’autor i escenari on té lloc l’acció.

En aquest nou llibre, que inclou cinc històries més llargues i elaborades, hi ha algunes novetats: el cos s’ha professionalitzat i hi ha equitat entre homes i dones i ja disposen de caserna pròpia. Allò que es manté, assegura l’autor, és «la ironia i l’humor». El canvi més rellevant en les històries, afegeix, «és que ara tenen lloc a un Palau que pertany a la república independent de Catiungla». Els relats s’ambienten a diferents racons del poble com la urbanització Bellavista, la cooperativa, la sala de plens de l’ajuntament i alguns pobles del voltant. També hi apareix una illa grega i es parla de les mines ja tancades de feldspat i quars al límit amb Roses i de situacions impossibles com el fet que Dalí i Lorca visitessin el poble. Després de la presentació del llibre a Palau-saverdera, l’autor té previst fer-ho també a la biblioteca de Figueres.