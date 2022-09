En els dinou anys de vida de la Fira de la Poma de Relleno i l’Horta de Vilabertran, aquesta iniciativa popular ha pres gran volada fent pinya entre els veïns del poble i atraient públic d’arreu. Després de dos anys sense fer-se a causa de la pandèmia, ara «tothom en té moltes ganes i les dones que fan les pomes de relleno estan molt engrescades», confirma Elvira Duch, de l’associació Els Xiprers, ens organitzador juntament amb l’Ajuntament. Ambdós han ideat per aquest diumenge un programa intens i variat que vol satisfer tots els interessos.

El cor que fa bategar aquesta fira és la poma de relleno, unes postres molt dolces i molt identitàries que uneix present i passat, però també la riquesa que té l’horta de Vilabertran tot i que cada vegada queden menys productors. De pomes se’n poden degustar i comprar, amb una capça especial, a la parada de la fira, a la plaça dels Hortolans, on també s’exposen i venen els productes de les hortes locals. Se’n fan unes 2.500, de pomes, una xifra que requereix una preparació ben meditada. «És una recepta antiga molt elaborada, ja que s’ha de coure tres o quatre dies i deixar reposar entremig», explica Duch. Les pomes que utilitzen les compren a un productor de Riumors que conrea «una varietat molt antiga», la poma capçada, «una poma d’estiu que té una textura molt dura i permet llargues coccions i aconseguir aquest confitat».

Una cinquantena de persones s’han bolcat enguany per tirar endavant totes les activitats programades que se sumen a les també previstes per la festa de Sant Ferriol i que encara fan més atractiu el cartell. Una de les novetats del programa és la participació de l’artista asturià Eugenio Linares, que té previst esculpir escultures de fusta amb motoserra, a l’Hort d’en Prior. En aquest espai també s’instal·la una exposició de motos clàssiques, una de gruetes i carretons antics de Francesc Safont-Tria i una demostració molt curiosa de vehicles industrials i maquinària agrícola de Radio Control, a càrrec del Club RC Colomers. A Can Matas, l’exposició fotogràfica La joia de viure de Martí Pujol i una mostra d’art dels alumnes de l’escola.

La Campana de la Llibertat

Aquestes no són les úniques mostres de la fira. Elvira Duch explica que estan molt contents d’exhibir, al claustre del monestir, la Campana de la Llibertat que va fer fondre l’Associació Medieval de Bagà el 2019 per reclamar la independència de Catalunya i que fou apadrinada a Brussel·les pel president Carles Puigdemont i el conseller Lluís Puig. «Crec que és el primer cop que es veurà a l’Empordà i la gent es podrà fotografiar amb ella», diu Duch. La campana, que fa un metre, es complementa amb l’exposició itinerant Les campanes d’ús civil a Catalunya i una mostra de bonsais de la col·lecció Tomàs Noguero i de plantes, flors i espelmes, de plantes Soler i Ceres Roura.

A banda de passejar i admirar la trentena de parades d’artesania i productes alimentaris i naturals a la plaça dels Hortolans i entorns, els visitants també poden assaborir les bonances dels productes empordanesos a peu de carrer, com ara la possibilitat de degustar el most fresc sortit d’una premsa de raïm que Lluís Torrent fa funcionar al migdia a la plaça dels Hortolans, centre neuràlgic de la fira. Abans d’aquesta cita, però, els visitants poden optar per altres propostes com participar en el farcell de jocs tradicionals al parc infantil, visitar la Torre d’en Reig d’estil modernista on Martí Pujol comenta les vistes panoràmiques, contemplar la desfilada de capgrossos acompanyats dels GraLlers de Llers, participar de les visites guiades gratuïtes al mateix monestir de Santa Maria, que ofereix Educart o un taller d’empelt d’arbres fruiters amb Sebastià Pou, qui ensenya a practicar la tècnica, quan és el millor moment i quin tipus d’empelts o material es requereix.

El programa matinal amaga altres propostes culturals com és una nova presentació del primer llibre de relats d’Isabel Guzman, Bocins de pell, a la sala d’actes del centre cívic i sardanes amb la cobla castellonina Els Rossinyolets, a la plaça Major. Tot seguit, a les 2 del migdia, arriba un dels moments més esperats de la fira: el dinar gastronòmic de productes de l’Empordà que es fa al centre cívic i on es pot degustar una amanida de tomates de Vilabertran i un deliciós arròs mar i muntanya fet per un cuiner, veí del poble. De postres, per descomptat, es degustaran pomes de relleno i brunyols del Maia. Els tiquets es poden adquirir el mateix diumenge a la fira.

La vetllada es completa a la tarda amb un taller de jocs i dansa en família amb Marta Móra, una exhibició de patinatge del Club Patinatge Vilajuïga a la plaça Major i, finalment, a les 6 de la tarda, un ball de tarda amb el grup Sona Bé, al mateix escenari.

Recullen els secrets de la recepta

A Vilabertran, a les pomes farcides sempre se les ha anomenat pomes de «relleno». És una recepta molt antiga, d’arrels medievals, i elaborada, vinculada amb el territori i que des de fa un temps està agafant molt de renom. Tant que, fa uns mesos, TV2 va apostar per incloure-la, amb dotze receptes més de tot Catalunya, en el programa La recepta perduda presentat per Sílvia Abril. Aquest agost passat es va passar per la televisió, però qui no l’hagi vist el pot recuperar a la carta o visitar l’edifici Can Matas on tot el diumenge s’estarà projectant.