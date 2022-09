Un dels atractius de la Festa de la Sal és la mostra d’oficis mariners que es fa dissabte, de les 5 a les 7 de la tarda, a la Platja. Enguany, se suma als vint-i-set representats el de coraller de la mà d’un coraller en actiu, fill i net de pescadors, que té previst fer una creu corallera, estri amb què es pescava. Es dona la circumstància que l’Escala és el segon poble de la Costa Brava on més corall es pescava, primer a pulmó lliure i, després, amb escafandre. «Aquí, un empresari ric compra escafandres i s’hi apunta la gent més pobra, perquè era un sistema molt arriscat on morien molta gent per la descompressió», explica Lurdes Boix, directora del Museu de l’Anxova i de la Sal. Aquesta història, que inclou els viatges dels pescadors escalencs per pescar-ne al nord d’Àfrica, s’està aplegant ara i la Diputació de Girona en farà un llibre per l’any vinent.

La saviesa que es desplega a la Platja són coneixements transmesos de pares a fills. «El primer any de la festa era ple de pescadors grans, però molts es van anar morint», constata Boix. Que aquesta baula no es trenca ho testimonia David Oliveres, net de l’avi Tero, qui va ensenyar-li, quan era petit, a pescar amb el rall i qui, durant la mostra d’oficis, repeteix el gest «de la manera que li havia ensenyat l’avi». Un altre dels oficis representats a la Platja és el de boter i barriler, és a dir, les persones que feien botes de vi i barrils d’anxoves que, a l’Escala, eren els mateixos. A aquests se’ls ha dedicat un llibre, el segon de la col·lecció Els oficis de la Festa de la Sal, que es presenta diumenge a les 12 del migdia a l’Alfolí. Al volum, es recupera un vocabulari dels boters, totalment inèdit i que fou recollit per Joan Amades. Boix explica que l’investigador volia publicar-lo, però que la guerra civil li ho va impedir. «Va quedar la prova d’impremta que es conservava a Cultura Popular de la Generalitat i la Fundació Amades ens ha donat permís per publicar-lo», comenta Boix. L’acte vol ser també un homenatge a Sebastià Callol, Tianet, l’últim barriler i boter que va tenir el poble mariner.