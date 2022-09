Després de dos anys sense fer-se i fora del calendari que li és habitual, a la primavera, l’arbreda de Creixell torna a abraçar aquest diumenge la gran festa i fira dels amants de l’allioli. Ho fa amb energia renovada, tot coincidint amb la festa major, un canvi que els organitzadors encara han d’estudiar si és provisional o permanent. Aquest retorn també arriba amb novetats com el bateig del premi a l’allioli tradicional amb el nom del reconegut participant i voluntari, Joan Llavanera, qui va morir fa un any. "Ell havia guanyat nombrosos premis i divulgat l’allioli a diferents escoles de la comarca, li volíem reconèixer per mantenir la seva vinculació", explica Jordi Palmada, president de l’associació Veïns i Amics de Creixell, entitat organitzadora.

Joan Llavanera no és l’únic nom que es recorda. També es retrà homenatge pòstum a un dels primers concursants que va tenir la festa, Juli Pérez Isern, i es reconeix a altres col·laboradors inestimables en aquests darrers anys com el periodista gastronòmic Salvador Garcia Arbòs, autor d’El llibre de l’allioli, que es podrà trobar i comprar a la festa, i que rebrà el premi Mà de Morter d’Or. A més, el Morter d’Or recaurà en Rafael Guillot, qui ostenta el rècord mundial d’allioli i que no té pas previst presentar-se en aquesta 29a edició.

El concurs, de fet, és un dels moments àlgids de la festa on tots els participants opten als diferents premis: la quantitat, la qualitat, l’allioli més original, el més tradicional (ara batejat Joan Llavanera), el més surrealista, el D’allioli, que ofereixen els Amics dels Museus Dalí i el més jove, que atorga el Museu del Joguet de Catalunya. Palmada puntualitza que els alliolis a concurs -a excepció de l’original i el surrealista- han de ser elaborats amb els ingredients tradicionals i, com no, sense ou. El jurat que valorarà els alliolis l’integren Remei Ribes, el mateix Garcia Arbòs, Josep Ma. Joan, Narcís Genís, Joan Hurtós i Didac Lee. "Mai hauria pensat que aquesta festa s’allargaria tant de temps. Amb la junta vas fent coses i cada any busques aportacions noves i et vas reinventant, com ara", comenta Palmada qui creu que l’elaboració d’allioli a mans de les noves generacions està garantit. "Cada vegada hi ha més ganes de la cuina tant per part del jovent i la mainada, l’allioli forma part de la nostra gastronomia", assegura el president qui recorda les sessions didàctiques que s’havien fet a escoles i al Museu del Joguet. La pandèmia, però, ha frenat tot això tot i que esperen recuperar-les.

Aquesta festa, doncs, gira molt a l’entorn de la gastronomia. Així, si de bon matí ja es serveix un esmorzar amb pa amb tomàquet i xuia amb allioli, a la part final també succeeix amb un dinar popular on els assistents cal que portin plats, gots i coberts. La festa es completa amb l’actuació musical de Paumorquestra. Els actes els presenta Pitu Anaya.