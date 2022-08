Amb un gran castell de focs artificials, Castelló d’Empúries va tancar la setmana passada els actes de la Festa Major dedicada a Sant Llorenç. «Han estat uns dies molt intensos, amb molta activitat i que han mogut molta gent a tot el poble», explica l’alcalde Salvi Güell. A l’hora de fer balanç, no obvia «que hem de lamentar l’inacceptable afer de la punxada d’una noia durant una de les nits de concerts», però valora que «el nivell de civisme ha estat molt elevat i, després dels dos anys de pandèmia, es nota que la gent tenia moltes ganes de sortir de casa per a gaudir dels actes. Hi ha hagut molta participació, segurament de les més altes dels darrers anys normals. I han estat molt transversals, amb gent de totes les edats». El pregó inaugural va anar a càrrec de Neus Rossell.