Vilabertran celebra la seva festa major d’estiu, des d’aquest divendres i fins al dilluns 15, coincidint amb la festivitat de la Mare de Déu d’Agost. La cita és la culminació de la programació de l’Estiu a la Plaça, un cartell que ha estat, com sempre, «un èxit de públic» que ha arribat d’arreu, tal com assegura el regidor de Festes Elies Fernández qui ha pogut copsar aquest poder d’atracció i com «la gent tenia ganes de retrobament». Bona prova d’això, va ser el sopar popular que va atraure mig miler de persones.

La música i el ball han estat els grans protagonistes de l’estiu al poble. També ho serà, en aquest cas, la festa major que tindrà el moment efervescent, «el més potent», en les actuacions que oferirà l’orquestra Selvatana la tarda i nit d’aquest dissabte. Aquesta formació és un clàssic, ja que, com explica Fernández, «cada any repetim perquè sempre és un èxit i agrada molt». En aquest sentit, la Selvatana arriba amb un programa molt complet per satisfer tots els paladars. Així interpreta sardanes a les 6 de la tarda a la plaça Major, un concert dues hores després a la plaça de l’Església i, per tancar, al mateix escenari, un ball a partir de les 11 de la nit. Fernández assegura que cada any hi ha més de mil persones al concert. Aquestes xifres obliguen a tenir una bona logística. En aquest sentit, Vilabertran disposa en propietat d’un miler de cadires i tres escenaris, un de 70 m2 i dos de 20 m2, material que conserven en un magatzem municipal inaugurat fa poc més d’un any. «Tot el que puguis fer tu mateix, fes-ho», assegura Fernández.

Havaneres per fer boca

La festa, però, arrenca divendres a les 10 del vespre, a la plaça Major, amb una cantada d’havaneres amb el grup Retorn, que integren Toni Vives, a la guitarra i veu; Sandra Serrat, a l’acordió diatònic i veu; Xavi Casellas, a la veu tenor, i Benet Massegur, a la veu baríton. Aquest grup ja va actuar durant el sopar popular celebrat el mes dejuliol passat a l’Hort del Prior, però va enfocar la proposta aleshores en la cançó catalana i no tant en el món de l’havanera. Retorn es va crear el setembre de 2015 i el seu repertori és molt ampli, amb cançons alegres i variades. La peculiar sonoritat que li dona l’acordió diatònic, les quatre veus i l’acompanyament de guitarra donen un toc distintiu que es reconeix fàcilment.

La festa segueix amb el ball de tarda de diumenge a càrrec d’en Pep i la Maria José. Es fa a partir de les 7 a la plaça Major i forma part del cartell dels balls de la Sala que es fa tot l’any. Aquesta actuació, però, es fa a l’aire lliure i l’entrada és gratuïta. La celebració es clou dilluns amb l’ofici solemne a l’església on està previst l’acompanyament de la cobla Baix Empordà. Aquesta mateixa formació, a la cloenda de l’ofici, oferiran unes sardanes a la plaça de l’Església, un espai que és relativament fresc gràcies a l’ombra dels arbres. El grup Genion’s serà l’encarregat de posar el colofó de la festa amb un ball de tarda, a partir de les 7, a la plaça Major.