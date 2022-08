El tresor de Roses és el nom amb el qual s’ha batejat l’Escape Room que es fa aquest dimecres a les 5 de la tarda, dins els primers actes de la festa major. L’activitat ja es va fer l’any passat amb un èxit absolut de participació i exhaurint totalment les places, que s’aconsegueixen inscrivint-se gratuïtament a través de rosescultura.cat. Aquest èxit també es preveu repetir enguany, ja que les darreres places –es fan grups de sis persones– estaven a punt d’esgotar-se a finals de la setmana passada.

Aquest Escape Room, que es fa a l’exterior, per la zona de la plaça del General Prim i plaça de l’Església, consisteix a desxifrar enigmes, resoldre proves i ser prou hàbil amb les pistes per solucionar el misteri a temps. Per fer-ho possible, se cedirà una tauleta digital a cada grup, una eina per a resoldre les proves. L’Escape no és l’única proposta per viure en família. Dijous, a les sis de la tarda, a la biblioteca, el narrador Albert Quintana presentarà Històries curioses de la mar, un recull de relats de pescadors i gent de mar que evoquen vides i costums de la gent d’abans.