L’estiu és un temps per celebrar, per gaudir i compartir. Això ho tenen ben clar a Sant Llorenç de la Muga i, sobretot, després de viure aquests darrers dos anys de pandèmia en què va caldre anul·lar, posposar i restringir activitats i moviments. Sis són els dies que dediquen enguany a la diada de Sant Llorenç, des d’aquest divendres fins al 10 d’agost. Es fa especial èmfasi en les joves generacions potenciant la Nit Jove de dissabte, amb grups potents com Blue Duck, Serial Killerz, Dj. Gon i Dj. Surprise, però intentant també que la resta del programa sigui «variat» i per a tothom, tal com explica l’alcaldessa, Montserrat Brugués tot afegint que «estem recuperant tot allò que hem perdut els dos últims anys».

A Sant Llorenç de la Muga estaven censades l’any passat 267 persones. A l’estiu, però, el poble s’omple a vessar. Cal tenir en compte que el 51% dels habitatges són segones residències. Tal com manifesta Brugués, es tracta de gent «totalment arrelada al municipi, famílies que els avis, durant la postguerra, van marxar del poble cap a Figueres o Barcelona, i els seus descendents, fills o nets, continuen venint caps de setmana i estius». Això es tradueix en una festa major d’estiu altament participativa. Si, a més, se li sumen unes entitats locals molt actives durant tot l’any fa que la celebració esdevingui un moment molt important. «A la festa major tothom hi posa el seu granet de sorra i fa que tots se la sentin seva. Aquest any, a més, tothom hi participa, ha estat fàcil trobar voluntaris, la gent té ganes de sortir i fer festa», diu Montserrat Brugués.

Una de les entitats que s’ha animat aquest estiu és Arrelats a la Muga que ha programat una sortida nocturna aquest divendres, just el primer dia de la festa. Es tracta d’una sortida que, com explica l’alcaldessa, es feia temps enrere, però no formava part del programa. La ruta, apta per a tots els públics, recorrerà racons del municipi, tot i que s’està pendent de concretar indrets a causa de les recents restriccions per perill per focs. Abans de la sortida nocturna, a les sis de la tarda i fins passades les deu del vespre, obrirà les portes, a la plaça Carles Camps, un mercat de petits productors artesans de l’Empordà que ja van visitar el poble l’estiu passat i per Nadal.

Un dels plats forts de la festa arriba dissabte, a partir de les 11 de la nit, de la mà de la Nit Jove, a la plaça Carles Camps. «Volem que els joves puguin recuperar la festa que no han tingut aquests dos anys, necessiten expressar-se, compartir i relacionar-se i per això vam pensar a oferir-los festa tota la nit», confirma Brugués. Hi actuen grups que ja coneixien o estaven pendents d’anteriors festes: Blue Duck, Serial Killerz i els Dj. Gon i Dj Surprise, aquesta darrera una artista local. Durant la Nit Jove, els assistents també podran utilitzar, si els cal, el Punt Lila, un servei ja present en anteriors edicions i que, segons l’alcaldessa, funciona molt bé.

La celebració segueix diumenge amb la festa de la Societat la Fraternitat que inclou una cercavila, missa, un vermut pels socis i sòcies i una ballada de tres sardanes amb la cobla La Principal d’Olot. A la tarda, la mateixa formació oferirà una ballada completa. A les 10 del vespre serà el torn del playback, un acte que es va estrenar l’any passat amb força participació, tant d’adults com infants. «Sempre hi posem molta salsa a tot i per això repetim, perquè va ser un èxit», certifica Brugués. Un altre dels moments àlgids de la festa serà dilluns. Tota la jornada es dedica a la mainada amb les esperades cucanyes que organitzen quatre veïns del poble. Es fan quatre grups d’edats barrejades que van superant proves de jocs tradicionals. El plat fort serà a la tarda amb la festa de l’escuma.

A banda de la Nit Jove, també s’ha previst un concert de Betty Orquestra, dimarts 9, i una nit d’havaneres amb Les Anxovetes per tancar la festa, dimecres 10. No faltarà servei de bar, entrepans i rom cremat. Aquell mateix dia, coincidint amb la diada de Sant Llorenç, es completarà amb una cercavila amb les autoritats, l’ofici, un vermut popular i sardanes amb Els Rossinyolets.