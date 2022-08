El restaurant i chill out Roos, a Empuriabrava, organitza un cicle de sopars-concert durant els quatre dijous d’aquest mes d’agost amb artistes gironins, la majoria altempordanesos. Els concerts s’iniciaran a les 22.30 h i són gratuïts. S’ofereix la possibilitat de sopar abans o durant el concert.

Aquest dijous 4 d’agost, actuarà el grup de versions de rock dels 80 i 90's Miri's Way; l’11 d'agost, tornarà la figuerenca Naiara López amb pop espanyol; el 18 d'agost assistiran, des d'Empuriabrava, Aitor Palazuelo, i, des del Far d'Empordà, Tobias Stein, per oferir una actuació de flamenc fusió; i el 25 d'agost, el rosinc Delpuerto portarà pop rock amb tocs alternatius.