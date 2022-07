Sense tirar la casa per la finestra ni omplir massa el programa, Viladamat celebra aquesta setmana el retrobament amb el format habitual de la seva festa major d’estiu després de dos anys de restriccions obligades. «Tornem a fer una festa com cal, pensada per a fer poble i que tothom, des dels zero fins als cent anys, en pugui gaudir», explica l’alcaldessa Dolors Pons. La festa és organitzada per l’associació de joves Sant Felius i té tot el suport de l’Ajuntament, sobretot en coses materials i preventives.

«Una de les novetats és que hem avançat el sopar popular al dijous, en comptes de fer-lo el divendres, perquè entre tots ens ha semblat que era una bona manera de retrobar-nos al mig del poble i començar així la festa», afegeix Pons. El mateix dijous, a partir de les deu, hi haurà una cantada d’havaneres amb el grup Oreig de Mar. La festa té altres actuacions musicals previstes, dedicades als diferents sectors de la població. El cap de setmana, a mitjanit, hi haurà concerts per al públic jove amb formacions tan diverses com Akoblats, Pupil·les, Germà Negre i Dj Ivanote (divendres, 29 de juliol) i Masovera barbuda, Pelukass, Miquel del rRig i Dj Calvins (dissabte, 30 de juliol). Pel que fa a les tradicions populars, divendres a la nit hi ha correfoc pels carrers del poble amb Els Senyors del foc, a partir de les onze. Dissabte, després de l’espectacle infantil amb Albert Such i la festa del pagès de ferro infantil de mitja tarda, tindrà lloc una nova edició de la trobada gegantera amb cercavila i bastoners. La festa es clou diumenge amb les sardanes de la cobla La Principal d’Osona, a les sis de la tarda, i el concert amb ball amb La Montecarlo.