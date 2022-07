Si la primera edició del festival Indrets de Cadaqués, celebrada l’any passat, va ser tot un èxit de públic, enguany, i tal com ha expressat el seu director i impulsor, Josep Noguer, «ens plantegem una programació més festiva, ballable i fresca, promovent sempre un tret identitari com és l’accent salat que el poble de Cadaqués segueix mantenint». Seran catorze les actuacions a set espais del poble, com ara Portlligat, la plaça o la placeta de la Creu, des d’aquest divendres a les 19.30 hores, quan actuen Escarteen Sisters i dissabte Kálon a l’Escola Caritat Serinyana, fins al 27 d’agost.

El Festival Indrets de Cadaqués reunirà formacions com Kálon, Mireia Pla i Fernando Salinas o Quatre La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Cadaqués, Laura Blay, ha manifestat que Indrets és un festival que «aposta per l’esperit multicultural de la vila, posant en valor trets com la tramuntana i el parlar salat per tal que no es perdin». Juntament amb aquests primers concerts, el cartell es completen amb les actuacions de Mireia Pla i Fernando Salinas (9 de juliol), Quatre (10 de juliol), AB3 (30 de juliol), Athrodeel (31 de juliol), Bofirax (5 d’agost), Daniel Felices (6 d’agost), Pa Blito (13 d’agost), Iris Deco (14 d’agost), Sergi Estella (19 d’agost), De la Carmela (20 d’agost) i Playback Maracas + Dj. Misbehaving (27 d’agost). Una ruta pel Cadaqués antic Repetint la fórmula de l’any passat, enguany també s’inclou dins els actes del festival la ruta històrica pel Cadaqués antic que durà a terme Mercè Donat. Es tracta d’un recorregut a peu que endinsarà als visitants per les profunditats dels meravellosos carrers del casc antic, desgranant pas a pas la seva història i identitat. Aquesta ruta es proposa cada dijous a partir de les 6 de la tarda i el lloc d’inici és l’oficina de Turisme. Aquesta proposta, a diferència dels concerts, és de pagament. El preu per persona és de 15 euros.