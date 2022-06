El Festival Indrets de Cadaqués reunirà una quinzena d’artistes entre l’1 de juliol i el 27 d’agost que posaran música a racons singulars del municipi de l’Alt Empordà. El festival gratuït a l’espai públic celebrarà la segona edició en set espais “d’alt valor paisatgístic i arquitectònic”. Entre els grups que passaran per l’Indrets hi ha noms com Kálon, Mireia Pla i Fernando Salinas, Quatre, AB3, Athrodeel, Bofirax, Daniel Felices, Pablito, Iris Deco, Sergi Estella, De La Carmela o Playback Maracas. La inauguració del festival anirà a càrrec de “l’univers particular” de les Escarteen Sisters, mentre que la clausura serà liderada per la “inclassificable música” de MisBehaving.

Segons han explicat en nota de premsa, la programació que s’ha plantejat és “més festiva, ballable i fresca, promovent sempre un tret identitari com és l’accent salat que el poble de Cadaqués segueix matenint”. “Indrets vol subratllar i reivindicar els espais que identifiquen el poble amb un nou cicle de concerts que esdevingui referència tant per la seva qualitat com per la seva localització i idiosincràsia, en espais a l’aire lliure i en el qual participen músics de qualitat i renom”, han subratllat. Entre la quinzena de grups que actuaran hi ha diversitat d’estils musicals, que abracen la música clàssica al jazz, l’electrònica, el flamenc, les músiques del món, el folk, el poprock o la música experimental. Al marge dels concerts, el festival convida a descobrir els secrets que amaga el nucli històric de Cadaqués, de la mà de Rutes Cadaqués i la seva creadora Mercè Donat. Es tracta d’una activitat de pagament que és un recorregut a peu per endinsar-se “per les profunditats dels meravellosos carrers del casc antic, desgranant pas a pas la seva història i identitat”.