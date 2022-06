Cistella ja ho té tot a punt per gaudir de la Festa d'Estiu, proposta que enguany se celebra de l'1 al 3 de juliol amb activitats per a tots els gustos. «Venim d'una època complicada, i volem que tothom s'ho passi bé. Per això hem organitzat una festivitat amb actes per a tots els públics», detalla Pilar Martín, regidora de Cultura i Festes del municipi.

Així mateix, la regidora destaca que la majoria d'actes tindran lloc a la plaça Major, ja que aquest és un espai emblemàtic, i també perquè «hem volgut idear una festa segura, i celebrar la majoria d'actes a l'aire lliure». Un programa ampli La Festa d'Estiu de Cistella donarà el seu tret de sortida el divendres dia 1, a les deu de la nit, quan es representarà l'obra teatral René i Alvin. La Plume Rosé, de la companyia 30 de febrer. La gresca continuarà l'endemà, el dissabte dia 2, amb la festa de l'escuma per a petits i grans, que se celebrarà a dos quarts d'onze del matí. I ja a la tarda, tindrà lloc l'especial actuació de la soprano Montserrat Cristau, a la Sala del Trull. I per acabar d'arrodonir la jornada, a dos quarts de dotze de la nit, Cistella ballarà al ritme del conjunt Stop 80. La festa posarà el punt final el diumenge 3, dia en què hi haurà una caminada pels voltants del municipi, a dos quarts de deu del matí. «Aquesta és una proposta apta per tota la família, i que vol divulgar el territori», explica Martín. I durant aquella jornada també hi haurà una missa solemne cantada, a les dotze del migdia, i sardanes amb la Cobla Principal d'Olot, a les dotze del migdia i a les sis de la tarda.