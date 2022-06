L’univers poètic de Víctor Català i el món musical de Narcisa Freixas es fusionen en el recital poètic i musical Tot canta o brunz en el món que Anna Casas i Carme Ubach interpreten aquest dissabte a les sis de la tarda, al Teatre La Congesta de Portbou, amb accés gratuït. És un muntatge original, creat de zero per les dues intèrprets, un projecte delicat, «quasi orgànic, un viatge molt bonic», tal com el defineix Casas.

La llavor d’aquest recital va iniciar-se quan Carme Ubach, que va ser alumne de Lluís Albert, va trobar un llibre de música per a piano de Narcisa Freixas, de Sabadell, i va adaptar les peces per a arpa. A la darrera pàgina del llibre hi havia un escrit de Víctor Català parlant de Freixas. Aleshores Ubach va pensar unir a les dues dones que van ser contemporànies, «es van conèixer i es van admirar mútuament». Així va contactar amb Casas i juntes han confegit el recital. «Ha estat una feina molt difícil però molt bonica de fer», reconeix la rapsoda qui es va encarregar de fer la tria dels poemes que millor s’escaiguessin amb les músiques de Freixas «i agafar un ritme, donar l’accent perquè no perdi sentit». Casas admet que la poesia de Català «no és fàcil, és una autora complexa i potent».

L’espectacle està dividit en tres parts encapçalada cadascuna amb un poema en primera persona on parla de la llibertat de creació. El recital, però, es presenta amb un poema del llibre El cant dels mesos, una obra escrita per l’autora durant l’any que estava de dol per la seva àvia. En aquests versos, Català explica com escoltar la poesia. La primera part del muntatge es vesteix amb poemes irònics i contundents del Llibre Blanc; la segona, amb el recull Policromi-Tríptic i, finalment, poemes que evoquen el cicle de la vida.