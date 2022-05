Durant el confinament es va engegar a Bàscara un programa comunitari de promoció de la salut, En-ganxet, des del casal de la gent gran per animar als usuaris. Se’ls va proposar fer flors amb ganxet, les quals, posteriorment, es van exhibir al concurs de Flors Silvestres que es fa al poble. Enguany, el repte ha estat majúscul, ja que ha implicat molta més gent que han fet, de nou en ganxet, flors en 3D creant un tapís que s’exhibeix aquest diumenge a la façana de l’església dins el sí del mateix concurs, que celebra la 31a edició.

Impulsada per la Comissió de Flors Silvestres amb el suport econòmic de l’Ajuntament, enguany hi ha la idea de decorar el pati de la Casa Can Gustà i el centre històric tot recordant alguns oficis que van ser majoritaris al poble en el passat. «Vam trobar que hi havia hagut molts sastres, modistes i costureres», explica Maria Àngels Corcoll, integrant de la comissió, tot afegint que «potser es devia a què Bàscara era un punt estratègic de mercats i molta gent hi parava per fer negocis». Molts veïns, doncs, han facilitat elements que hi remeten i que serveixen per fer aquest viatge en el temps. En aquest itinerari per diferents racons del poble, però, el públic pot admirar també els rams i treballs fets amb flors silvestres que participen en el concurs. S’exhibeixen en llargues taules després que un jurat els hagi valorat. L’any passat, quan el concurs també es va obrir a participants de fora de Bàscara, van sumar-se una vuitantena de concursants. Enguany opten, de nou, a tres premis per categoria. Cadascun els donen dret a xecs regals per consumir en negocis locals.

A banda de l’itinerari, es proposen diferents activitats: un taller gastronòmic per cuinar amb plantes silvestres a càrrec d’Anaïs d’Aromes del Bosc, al pati de l’olivera, i un concert de música en viu, a les 5 de la tarda, amb la cantautora Rusó Sala. També dir que a les 11 del matí es fa un taller de mandala floral a la plaça Major. Aquests dies ja es comença a recollir les flors silvestres que, després es portaran al casal de la gent gran del poble i a altres col·lectius qui ajudaran a desfullar-les. A més a més, l’organització munta una gran parada de venta de plantes, als baixos de l’Ajuntament. Els diners que recullin tornen a invertir-se en el concurs.