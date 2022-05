Joan Tomàs va ser músic, mestre i director de cors i orfeons. També una persona molt compromesa amb l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, ja que Tomàs va participar a vint-i-tres missions de recerca, recollint més de deu mil melodies populars. Tota aquesta tasca l’explica la seva neta, Liliana Tomàs, en una conferència que imparteix aquest dimarts, a les 7 de la tarda, a la biblioteca de Figueres.

La xerrada centra la mirada en una de les missions que va fer Joan Tomàs, concretament la vint-i-novena a l’Alt Empordà, l’any 1927, i s’il·lustra amb nombrosos documents. Va ser una missió molt fructífera que Tomàs va fer amb Lluís Maria Millet i on van recollir un total de 375 melodies populars. Junts van visitar els pobles i nuclis d’Alfar (el Far d’Empordà a partir del 1981), Bàscara, Castelló d’Empúries, Cistella, Darnius, Figueres, Fortià, Galliners, Lladó, Navata, Peralada, Santa Llogaia, Torroella de Fluvià, Valveralla, Vilabertran, Vilajoan, Vilamacolum, Vilanova de la Muga. Cal afegir que Liliana Tomàs ha estat la comissària de l’Any Tomàs, que just s’ha conclòs aquest abril passat.