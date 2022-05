Diferents intèrprets de guitarra participen en el Mediterranean Guitar Festival, amb una agenda de concerts que s’allarga fins al 27 d’octubre, portant la música i la cultura a tota la costa catalana. El festival, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, torna a les esglésies més emblemàtiques de la costa catalana, estant present a la Costa Brava als municipis de Castelló d’Empúries, Llançà i el Port de la Selva, i també a Lloret de Mar i l’Estartit. A tot Catalunya, s’han programat 130 concerts de la mà de reconeguts guitarristes internacionals i catalans o residents a Catalunya, tots ells de reconeguda trajectòria, que oferiran diferents concerts entre els mesos d’abril a octubre en el marc del festival.

El director del festival, Tono Blasi, explica que aquest any el programa compta amb un total de 45 formacions diferents, entre les quals destaquen figures de reconegut prestigi com Ana Vidovic, considerada per la crítica com la millor guitarrista del món; l’Orquestra del Maresme, amb la guitarra solista del nord-americà Celil Refik Kaya; l’Orquestra de guitarres de Barcelona, amb més de vint guitarristes; Javier Gavara, amb el Tribut a Paco de Lucía; la Camerata Venezia; Anabel Montesinos, i molts d’altres. Entre els concerts destacats, anoteu-vos la data del 9 d’agost: la Basílica de Castelló d’Empúries acollirà el concert de l’Orquestra del Maresme amb el guitarrista Celil Refik Kaya, que interpretaran el famós Concierto de Aranjuez, del compositor Joaquín Rodrigo, segurament l’obra més important per a guitarra i orquestra. També és important la cita del 13 d’agost, també a la Basílica de Castelló d’Empúries, amb l’actuació de la Camerata Venezia, una formació de sis instruments de corda que interpretaran les cèlebres 4 estacions de Vivaldi.

El 16 d’agost, la Basílica de Castelló d’Empúries acull l’actuació de la guitarrista catalana Anabel Montesinos, considerada per la crítica com la millor guitarrista d’Espanya, que presentarà un repertori espectacular. i, el 20 d’agost, també a la Basílica, serà el torn de la famosa Orquestra de Guitarres de Barcelona, que, amb més de trenta anys d’experiència, és una de les més prestigioses orquestres de guitarres del món. «Tot un esdeveniment a Castelló d’Empúries», afirma Tono Blasi, i i hi afegeix: «Els concerts tindran lloc com cada any a les esglésies de les poblacions on es realitza el festival. Sempre a la mateixa hora, a les 9 del vespre».

Les entrades ja es poden adquirir de forma online a través de la web del festival, www.mediterraneanguitarfestival.com, i els dies de concert a la taquilla de cada una de les esglésies, a partir de les 8 del vespre.