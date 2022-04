Perquè les Fires i Festes de la Santa Creu llueixin en el seu màxim esplendor, hi ha quelcom que no hi pot faltar: el parc d’atraccions al Recinte Firal. I enguany, després de dos anys d’absència, es recupera aquesta tradicional proposta, i es fa amb més empenta que mai. «Tornem amb força i il·lusió. Estem esgotats, perquè després d’haver estat aturats dos anys hem quedat perjudicats econòmicament, però tenim ganes d’encendre la maquinària», detalla Joan Bagó, president de l’Associació de Firaires de les comarques gironines, que afegeix: «És la primera fira important que fem a Figueres i l’encarem amb moltes ganes».

En aquesta edició, el parc obre les portes el dijous 28 d’abril, i no les tancarà fins al diumenge 8 de maig. També cal destacar que el primer dia hi haurà la ja clàssica «jornada popular» i totes les atraccions tindran un preu de dos euros. Tanmateix, el dimecres 4 de maig tindrà lloc jornada inclusiva on els artefactes lúdics i l’espai estaran adaptats per a persones amb diversitat funcional.

Atraccions per a tots els gustos

Enguany, el parc, que tindrà les dimensions habituals i ocuparà tot el Recinte Firal figuerenc, estarà ben reeixit d’atraccions per a tots els gustos. «N’hi haurà ben bé unes quaranta o cinquanta. I no hi faltaran les clàssiques, com el tren de la bruixa, els autos de xocs i els cavallets», explica Joan Bagó, que també apunta que no hi mancaran les tradicionals tómboles, les xurreries ambulants, les paradetes per pescar aneguets, i les botiguetes de núvols de sucre i pomes caramel·litzades.

En aquest sentit, aquesta àmplia oferta d’atraccions també farà que tothom trobi un racó especial, que tots tinguem el nostre espai de gaudi. «Creiem i esperem que hi haurà una bona afluència de públic. Segur que la gent vindrà amb ganes de gresca, i nosaltres volem que així sigui», diu el president de l’Associació de Firaires de les comarques gironines.

I és que aquest any, el de la recuperació, el parc d’atraccions de les Fires i Festes de la Santa Creu lluirà més que mai. Ara només falta que el temps sigui bondadós i no aigualeixi el sarau i la disbauxa.