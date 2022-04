Aquest any sí. Torna el Via Crucis Vivent a l’Escala després de l’aturada de dos anys amb motiu de la Covid-19. És aquest 15 d’abril, Divendres Sant, a les deu de la nit. La 12a representació del Via Crucis de l'Escala anirà, com sempre, a càrrec de l’associació cultural El Rosetó, que enguany estrena nova junta. De fet, és la junta que va començar a finals de 2019 i que, al seu moment, ja va estar preparant el Via Crucis del 2020, que després es va haver de suspendre.

Durant aquests dos anys, però, tot i no haver pogut representar el Via Crucis, l’activitat per Setmana Santa no va quedar del tot aturada. Des d’El Rosetó van organitzar programes de televisió per recordar la tradició: el 2020 van fer-ho mitjançant imatges de la representació d’anys anteriors i el 2021 amb entrevistes als protagonistes del Via Crucis i a gent del poble que col·labora amb l’associació des dels inicis.

Finalment, enguany s’ha pogut recuperar aquesta tradició. Com explica Ivon Pagès, representant d’El Rosetó, com que a l’octubre la pandèmia ja havia reculat «vam començar a pensar que aquest any sí que podríem fer-lo amb normalitat». Tot i això, inicialment l’organització va pensar dos plans, segons si hi havia o no restriccions. «En aquell moment, encara que la situació estigués bé, tots els actes culturals s’havien de fer amb la gent asseguda», explica. A part de la versió tradicional del Via Crucis, doncs, van preparar una opció que comptava amb tres escenaris fixos a tres llocs diferents del poble, però sense la rua on es festeja la creu. Al final, però, van poder descartar aquesta opció i tirar endavant amb el Via Crucis vivent tradicional.

Des de l’organització expliquen que les novetats d’aquesta edició respecte a les anteriors són mínimes perquè, en ser després de dos anys, els feia por introduir gaires canvis. Les novetats principals, doncs, són algun canvi d’escenari per passar algunes escenes a espais més grans perquè ho pugui veure més gent, la introducció d’un nou soldat a les primeres escenes i algun petit canvi de diàleg. La resta es manté essencialment com a les altres edicions, també els actors i actrius.

Van començar els assajos fa aproximadament un mes. Primer els feien en interiors, només els personatges que tenien paper i ho feien en sales grans i ventilades, amb distància i grups reduïts, i es treien la mascareta només en els diàlegs. Més tard, van començar a assajar al carrer.

El Via Crucis de l’Escala compta amb més d’un centenar de participants, entre actors i actrius, personal d’attrezzo, ajudants, etc. Són majoritàriament veïns de l’Escala i pobles dels voltants, com Albons o Viladamat, però també hi participen persones que tenen la segona residència al municipi.

Són milers les persones que s’apleguen a l’Escala durant la representació del Via Crucis vivent. Per això, cada any els espectadors han d’escollir quina escena volen veure i anar canviant.