El dia 2 d’abril és el Dia Mundial de Conscienciació sobre l’autisme i, des de l’Associació Tea Alt Empordà s’ha organitzat un acte de consciència, reflexió i reivindicació. Es vol posar sobre la taula, temàtiques d’actualitat que incideixen directament en la qualitat de vida de les persones amb TEA/autistes i les seves famílies. Llançà s’ha sumat a la jornada, amb una xerrada, a les sis de la tarda a l’institut.

Un feliç viatge per la vida és el lema escollit aquest 2022. Sota aquest lema s’abordarà a Llançà què és el TEA, com es detecta, quins són els tractaments i quins són els recursos que tenim a l’abast. Hi participen: Mario Montero, director de la Càtedra d’Autisme de la UdG, doctor en Ciències de l’Educació i pedagog, i educador social; Carla Serra, coordinadora i psicòloga del projecte TEAcompanyem i de la Fundació Mas Casadevall; Laura de Batlle, TEI i mestra especialitzada en TEA de la Fundació Mas Casadevall i, finalment, Laura Cebrià, terapeuta especialitzada en Tea.

Recentment, Dincat, representant del sector de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a Catalunya, i la Federació Catalana d’Autisme han unit forces amb l’objectiu de millorar l’atenció a les persones amb TEA i les seves famílies.

Ambdues organitzacions han signat un conveni amb la voluntat de compartir coneixements i establir sinergies per defensar els drets i millorar la qualitat de vida del col·lectiu. L’acord posa especial èmfasi en la importància de treballar de manera coordinada amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya en la creació, desplegament i implementació de dos programes pilot sobre l’assistència personal a Catalunya, un específic i especialitzat per persones amb TEA i un altre per a persones amb discapacitat intel·lectual.