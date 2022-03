Els participants del Club de Lectura juvenil de Llançà, joves d’entre 12 i 13 anys, han llegit Punt negre de Josep Gòrriz, una novel·la on el protagonista té un accident de trànsit que el condemna a una cadira de rodes. Per entendre millor què suposa aquesta situació, els joves lectors han estat convidats a prendre part aquest dimecres en un entrenament de bàsquet en cadira de rodes l’Escoleta de Mifas, escola d’esport adaptat, a Vilablareix, pensada per a nens i joves.

La idea «d’anar una mica més enllà», de no només asseure’s a parlar del llibre, va ser iniciativa de la conductora del club, Judith Jodar, qui estirant fils d’amistats i amb la complicitat absoluta de les famílies dels joves va aconseguir lligar aquesta experiència. «Al principi vam pensar que anessin a un partit però després va sorgir l’oportunitat d’anar als entrenaments de l’Escoleta on entrenen nens i joves», comenta Jodar qui està totalment convençuda que aquesta «serà una vivència enriquidora» per a tots.