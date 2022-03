El Grup Iris proposa un nou repte saludable, en aquest cas, una oportunitat per endinsar el públic en l’inici del ioga tibetà: «Des del grup Iris, intentem tornar a dinamitzar els dies de la setmana amb noves propostes» expliquen les organitzadores. Serà un taller online els dies 21 i 23 de març de dos quarts de vuit a les nou del vespre. Servirà per reequilibrar cos i ment, tant a escala física, energètica i mental en el temps que dura una sessió. Això és possible gràcies a les pràctiques tibetanes dels cinc elements i molt especialment amb el Ioga Tibetà Dl. Jong. Els cinc elements són el fonament del món en el qual vivim. Els trobem tant en el món extern que ens envolta, com en la constitució interna del nostre cos, com dins l’àmbit secret (les nostres emocions). Aquests elements són: espai, terra, vent, foc i aigua. Tenir-los equilibrats és de summa importància, ja que ells componen les tres energies bàsiques del cos. Si es desequilibren, les tres energies es descompensen i això acaba impactant no sols en la salut física, sinó també en l’equilibri energètic, emocional i mental.

Existeixen pràctiques molt concises, ràpides i efectives per a equilibrar aquests cinc elements. Una de les més potents és a través del Ioga Tibetà Dl. Jong. En aquest ioga, els moviments dels cinc elements són l’espina dorsal de la pràctica. Fer-los equilibren la persona en aquests tres nivells i només comporta una dedicació de 15 minuts. Dl. Jong és un ioga tàntric ancestral del Tibet que, després de tants anys pertanyent als ensenyaments secrets, ara s’obre a occident. Es tracta d’una sèrie de senzills moviments corporals que quan es realitzen en conjunt (forma i moviment) amb una respiració rítmica adequada, obre suaument els canals del cos alliberant els bloquejos i redirigint l’energia. Un ioga potent i transformador, però assequible per a tothom. Imparteix el taller Isa García Cabrera, coach i formadora certificada de professors de Ioga Tibetà Dl. Jong, de la Tècnica Yóguica de l’Espasa de la Saviesa Tog Chöd i de les Pràctiques Tibetanes dels 5 Elements. És també professora Certificada de Meditació Shiné - Meditació Tradicional Tibetana Shamatha (coneguda en occident com Mindfulness), autoritzada per Tulku Lobsang Rinpoche.