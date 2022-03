Pocs dies abans del 8 de març la comarca de l’Alt Empordà torna a omplir-se de propostes reivindicatives per continuar lluitant per la igualtat. Conferències, tallers, sopars de dones, música, manifestacions per commemorar el Dia Internacional de la Dona. Una de les propostes més especial arriba el dia 8 de març a dos quarts de vuit del vespre, quan s’ha convocat una cadena reivindicativa feminista a Figueres on tothom està convidada/dat, ja que els homes també són part de la lluita feminista per la igualtat entre homes i dones. Es realitzarà al carrer Nou, de la Rambla nova, a la Rambla, placeta baixa, un cop feta la cadena, i el vídeo que recorrerà tota la cadena, es donarà l’inici per a la manifestació, ajuntant la cadena començant pel tram 1 fins al 8 per arribar a la placeta baixa de la Rambla, on es llegirà el manifest i s’agrairà a «totes les dones per continuar la lluita i a les que ens van precedir, per nosaltres i per les que venen darrere». La cadena es farà amb separació de, com a mínim, un metre i mig entre persones amb la cinta lila. Cal apuntar-se a través a l’enllaç: https://bit.ly/33XtbPe.

L’activitat del 8-M s’avança i també a Figueres s’ha fet aquest dimarts 1 de març una taula rodona entorn de la violència de gènere a propòsit de la presentació del llibre d’Àngels Roura Massaneda Maite vaig ser jo, podries ser tu, una crònica en primera persona d’una víctima de violència masclista, és una ocasió immillorable per visibilitzar la violència de gènere que pateixen moltes dones. Per aquest motiu proposen una taula rodona amb la participació de persones que són coneixedores de primera mà d’aquesta problemàtica social, ja sigui des de la perspectiva de víctimes, o de la de professionals que els hi faciliten atenció i assessorament. Un espai per parlar de la violència masclista i obtenir algunes eines i consells sobre com afrontar-la. Amb: Àngels Roura Massaneda, autora del llibre Maite vaig ser jo, podries ser tu (Edicions Forment); Susana Bosch, coordinadora del Servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) Figueres; Marta Ballester, directora del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Alt Empordà i Jordi Costa, metge forense. Activitats entorn el 8M a l'Alt Empordà, poble a poble Actes a Roses Roses, per la seva part, ha preparat una programació àmplia que s’obre aquest 4 de març amb la presentació del llibre de Jenn Diaz, diputada al Parlament de Catalunya. Dona i Poder. Com i per què feminitzar la política presentat per Esther Bonaterra, regidora de l’Àrea d’Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania, a les set de la tarda, al Teatre Municipal. L’endemà 5 de març, tindrà lloc la xerrada Drets de la dona en l’embaràs, el part i el postpart que anirà a càrrec de Marta Busquets, Llicenciada i Màster en Dret, Màster en Gènere, escriptora i activista. L’acte es farà a dos quarts d’onze del matí a Ca l’Anita. Alèxia Ribera, especialista en perspectiva de gènere en el còmic, i Raquel Sibecas, lectora, parlen del món del còmic d’autoria femenina. Diferents actes a Espolla, al llarg del dia: Parlaments de les veïnes i veïns i monòleg Ai, cony, amb la companyia Teatre de Maleta. L’Espai Jove de Sant Pere proposa pintar un mural amb motiu del dia de la dona, de l’1 al 4 de març, de les 4 a les 6 de la tarda. Després de la lectura del manifest del dia 8 de març, el dia 12 hi haurà teatre amb la comèdia Elles i l’endemà una ruta de la dona i ioga. Viladamat organitza diferents tallers per parlar de la salut adreçats a la gent gran, els joves i també específics per a la dona. Llançà s’aboca en la celebració del dia de la dona amb propostes com una obra de teatre, dissabte, i una marxa solidària, el diumenge.