Lalo López, fundador de la Fundación Tony Manero als anys 90, ha estat convidat a obrir aquest dijous, a les 7 de la tarda, un nou cicle d’audicions comentades d’àlbums clàssics del rock i la música popular, dins el projecte 78 RPM impulsat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. En aquesta primera trobada, López té previst comentar l’àlbum d’estudi What’s going on del cantant de soul Marvin Gaye. Es diu que d’aquest treball, un dels més personals de l’estrella, va servir per explorar territoris desconeguts de la música negra i va esdevenir una guia pels creadors posteriors.

La biblioteca de Figueres torna a participar al programa gironí '78 RPM' El cicle seguirà amb dues sessions més conduïdes per Edu Bonet, el 24 i 31 de març, amb la presència de Paula Grande i Joanjo Bosk, respectivament. Grande introduirà als assistents a l’àlbum Blue de Joni Mitchell i Bosk ho farà, al seu torn, amb Senderos de traición del mític grup Héroes del silencio.