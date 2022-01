Amb motiu de l’exposició Fronteres. Línia de tall, el Museu de l’Empordà ha organitzat la taula rodona Fronteres. Quin és el límit? el pròxim dijous 27 de gener, a les 19 hores a l'Auditori dels Caputxins, que ampliarà i aprofundirà els conceptes de la mostra, que es pot visitar fins el 27 de març a la Sala d’Exposicions l’Escorxador

A Fronteres. Quin és el límit? es parlarà dels diferents conceptes de frontera, com aquella línia que separa, protegeix i exclou, com un tall, entre el jo i l’altre. Però també d’altres nocions menys evidents i igual de certes com les fronteres individuals i interiors, moltes vegades causants de dolor i patiment i que impedeixen també la comunicació entre persones.

La taula rodona també tractarà altres aspectes que generen les fronteres, com són els fluxes que les atrevessen (les migracions, els moviments socials, l’afectació en l’economia, el poder, els drets o les legislacions), les limitacions geogràfiques i la pròpia identitat, des del gènere fins a la salut mental.

La periodista Anna Punsí moderarà la taula, en la qual hi participaran:

Martín Correa-Urquiza, antropòleg i impulsor de Ràdio Nikosia, una de les primeres emissores realitzades per persones diagnosticades amb malalties mentals.

Cristina Masanés, periodista i escriptora, formada en filosofia a la Universitat de Barcelona i en estudis de gènere a la Universitat de València, escriu per a diferents institucions culturals i ha estat curadora de projectes expositius per a diversos museus.

Karim Sabni, activista social, membre de Girona Acull de la Coordinadora Obrim Fronteres, expert en estrangeria i moviments migratoris

L’activitat és gratuïta. Cal reserva prèvia a través del web del Museu www.museuemporda.org.