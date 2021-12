La sala d'exposicions l'Escorxador de Figueres acull, a partir d'aquest divendres i fins al 27 de març, l'exposició 'Fronteres. Línies de tall', una mostra que planteja "més preguntes que respostes", tal com ha confirmat el director del Museu de l'Empordà, Eduard Bech. Comissariada per Fina Duran i Jordi Tolosa, la mostra tracta la frontera com un espai de separació geogràfica però també va més enllà apropant-se a una mirada més íntima i individual com ara les malalties mentals que, com ha dit Tolosa, "són un mur molt més sòlid que el del formigó". L'exposició aplega obra de vuit creadors, els quals reflexionen o obren preguntes a qüestions a l'entorn de la frontera. Una de les peces, el vídeo 'La pròpia ment com a frontera', de SusoEspai ha estat creat especialment per aquesta mostra. També destaca el documental 'Qatar. The Race' d'Alba Sotorra qui, justament, acaba de ser nominada als Goya pel documental 'El retorn: la vida després de l'ISIS' que es projectarà el 9 de març a La Cate, amb motiu del Dia Internacional de les Dones.

Fina Duran adverteix que l'objectiu de l'exposició és "fer reflexionar, posar dubtes sobre totes les fronteres que ens envolten". Unes fronteres que, quan ja pensàvem que s'estaven difuminant, els moviments migratoris i la pandèmia han tornat a aflorar amb més força. Els artistes convocats -Félix Blume, Joan Fontcuberta, Núria Güell, Marco Noris, Marina Núñez, Mireia Sallarés, Alba Sorra i SusoEspai- mediten sobre aquest fenomen des de diferents perspectives. Paral·lelament a la mostra, el Museu de l'Empordà ha gestat tot un programa d'activitats que, a més, s'inicien aquest dilluns 6 de desembre amb una caminada des de Figueres fins a Camallera per visitar el Centre de Creació Contemporània Nau Côclea. Per participar cal fer la reserva a grandtour@elgrandtour.net. La tornada es farà amb tren. El programa inclou també propostes per fer en família i una visita guiada comentada amb els comisssaris, el 27 de gener.