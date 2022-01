L'Ajuntament de Borrassà informa que, degut a l'evolució de la crisi sanitària per la Covid-19, cancel·la la Festa de Sant Sebastià prevista per aquest diumenge 16 de gener. En un comunicat fet públic aquest dilluns ho han expressat així: "L’evolució de la crisi sanitària i la pròrroga de les restriccions feta per la Generalitat per frenar l’ascens de contagis i disminuir la pressió assistencial al sistema sanitari ha fet cancel·lar la festa de Sant Sebastià, que s’havia de celebrar aquest diumenge, 16 de gener, per prevenir riscos".