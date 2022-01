Oriol Casadevall i Crespo, músic especialista en música antiga, serà l’encarregat d’obrir el VI Cicle de Conferències de Castelló d’Empúries aquesta setmana, amb la xerrada que porta per títol Con lo lïuto fe’ ballo amoroso, llaüts a la iconografia medieval castellonina.

Per sisè any consecutiu, l’Associació Cultural i d’esbarjo organitza, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, el cicle que comença aquest divendres, 14 de gener, i que s’allargarà fins al 25 de març. En total hi haurà 10 conferències, una taula rodona i tres visites comentades de temàtica històrica relacionades de manera directa o indirecta amb Castelló d’Empúries.

Un any més, es compta amb la col·laboració de l’INS Castelló d’Empúries que proposa com a conferenciant un exalumne perquè presenti el seu treball de recerca. En aquest cas serà Pau Mora Escutia, estudiant de Ciències Ambientals a la Universitat de Barcelona, que parlarà sobre la Biodiversitat des del confinament. També en aquesta edició, es comptarà amb una taula rodona que enguany versarà sobre Els inicis d’Empuriabrava.

Totes les conferències tindran lloc els divendres a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, de 19 a 20 hores. L’ús de mascareta és obligatori i l’aforament serà limitat.