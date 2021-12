L’associació Skalamàgica, en coordinació amb l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de l'Escala, estan preparant l’arribada dels Reis d’Orient, que aquest any podrien tornar a arribar per mar si les condicions meteorològiques ho permeten i les restriccions per la Covid-19 no canvien.

Les cartes dels més petits es recolliran ell dilluns 3 de gener per part del seu ambaixador reial, el patge Xover, acompanyat dels carters reials. L’arribada de Melcior, Gaspar i Baltasar serà, com és tradicional, el dia 5 de gener a la tarda. Arribaran per mar a les cinc fins a la Platja. Saludaran des de la distància a tots els presents i rebran la clau màgica del municipi de mans de l’alcalde i iniciaran un petit recorregut que els durà fins al campament reial que, novament si el temps ho permet, s’haurà instal·lat a la Mar d’en Manassa i estarà obert fins a tres quarts de deu. Un recorregut en què es pot veure els preparatius dels regals, el naixement o altres tres Reis.