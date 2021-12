Uns vuitanta actors de diferents edats són els encarregats de donar vida al pessebre de Vila-sacra que aquest any sí esperen poder dur a terme el primer cap de setmana del nou any, l’1 i el 2 de gener. Una de les novetats és que cada dia faran dos passis, a les 17.30 hores i a les 19 hores. Si es vol evitar fer cua, ja que cal registrar els assistents, hi ha l’opció de reservar plaça al web de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya (pessebresvivents.cat) o a través d’un QR.

En aquesta edició del pessebre vivent, la novena, l’Ajuntament pren les regnes de l’organització amb el suport de l’Associació Cultural i de Lleure, entitat que té previst dissoldre’s a finals d’any. El coordinador de la iniciativa, Jaume Amorós, explica que el pessebre repetirà el mateix format que el 2019 i que, davant l’augment de casos de Covid, es marquen un repte: «Volem ser capaços d’arribar al mateix nombre d’escenes». Són, concretament, vint-i-set escenes que es despleguen pel casc antic de Vila-sacra i amb les quals es busca recrear l’ambient de Betlem. Així els visitants hi podran veure un mercat, la casa d’un governador romà, una mostra d’oficis artesans entre els quals destaca el ferrer forjant en viu i, com no, l’escena estrella, el naixement, que s’instal·la en un carreró sense sortida, a tocar l’església, on es recrea una mena d’estable.

Malgrat que la incertesa plana amb l’augment de casos per la Covid, Amorós és optimista. També veient la bona resposta dels veïns del poble després de passar per casos i masos per recollir-hi tota mena de material que els serveix com atrezzo per donar forma a les escenes. «Hi ha molta gent que col·labora», afirma el coordinador. De fet, aquest material alimenta el gruix principal de l’escenografia i evita que així hagin de comprar. A més, quan acaben les representacions és retornat als seus propietaris. «El pessebre no té un cost elevat però sí requereix la dedicació de les persones que hi posen moltes hores preparant-lo», explica Amorós. El 2019, per exemple, van construir la portalada d’entrada però només van pagar pels materials, ja que la feina la van posar els organitzadors. Aquest any, la voluntat és millorar l’escena que dediquen als Reis. «Com fem el pessebre tan a prop del dia de Reis, els nens poden dipositar-hi les seves cartes si ho volen», comenta Amorós.

Nadales per amenitzar

El recorregut del pessebre es fa dins del casc antic i algunes de les escenes més maques es troben al voltant del Palau de l’Abat. A l’entrada els visitants poden escoltar una breu presentació del que és el pessebre, el poble i la seva història i, tot seguit, ja durant el passeig els acompanyen la música de nadales. També cal tenir en compte que és un pessebre gratuït -només recullen la voluntat- i que no tenen ingressos via venta d’entrades. «Som un pessebre jove», conclou el coordinador.