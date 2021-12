La GiOrquestra i el compositor i director castelloní Marc Timón tenen previst omplir dissabte el Teatre El Jardí de Figueres de música mítica, història viva del cinema. Aquest viatge, que s’inicia en els clàssics en blanc i negre i arriba a l’èpica de la ciència-ficció més actual, es fa a partir de les 8 del vespre i a hores d’ara encara queden algunes entrades a la venda al web de Figueres a Escena.

La La Land, Indiana Jones, Moon River, Titanic, Memòries d’Àfrica, Ghost, Casablanca o La vida és bella són algunes de les bandes sonores més famoses de la història que ara sonen interpretades per una orquestra de cambra. El muntatge, que inclou blocs narratius per conèixer anècdotes i interioritats de Hollywood, ha estat arranjat pel músic castelloní, qui no sols es declara un apassionat de la música de John Williams sinó que també és compositor de música de cinema.