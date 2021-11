Charo Márquez Escribano cofundadora Urban Wolf centre d’educació canina, parlarà el proper 6 de novembre de què és un gos senyal (gossos d’assistència per a persones amb pèrdua auditiva) dins el cicle de conferències que ofereix la Casa dels Animals de Figueres. Les xerrades previstes per aquest any es tancaran el 4 de desembre amb la intervenció de la periodista i vicepresidenta de Lex ànima Magda Pujol que parlarà de l’Ús de les xarxes socials i els mitjans de comunicació en la defensa dels animals.

Les xerrades es fan el primer dissabte de mes de deu a dotze hores, a l’espai de Caputxins «depenent de la gent que vingui perquè l’aforament de la Casa dels Animals és limitat» assenyala la regidora de Benestar Animal, Sònia Trilla.

Per assistir a les trobades, cal fer reserva a casadelsanimals@figueres.org.