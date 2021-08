Fins al 20 d’agost, Consultes Externes de l’Hospital de Figueres acull l’exposició itinerant de l’AECC-Catalunya contra el Càncer sobre la prevenció solar i el càncer de pell. La iniciativa busca conscienciar la població de la importància de protegir la pell de les radiacions ultraviolades, donar a conèixer que té memòria i evitar la sobreexposició i les cremades solars.

AECC-Catalunya Contra el Càncer va impulsar aquesta mostra amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Pell, que es commemora cada 13 de juny i, durant tot l’estiu, els sis expositors enrotllables (roll-ups) recorreran diferents centres de la demarcació de Girona.

L’exposició explica com afecten les radiacions ultraviolades a la nostra pell, així com també quins són els beneficis i perjudicis que apareixeran a curt i mitjà termini si s’abusa del sol o si ens hi exposem sense una protecció adequada. A més, ofereix informació concreta sobre com identificar quin tipus de pell es té, com posar-se el protector solar i alguns consells per gaudir d’un estiu lluint una pell saludable.

El càncer de pell

Les radiacions solars continuen sent el principal factor de risc del càncer de pell, per la qual cosa l’ús del protector solar i prendre determinades mesures de protecció són de vital importància per protegir-se dels raigs solars. Els principals tipus de càncer de pell són: carcinoma de cèl·lules basals, carcinoma de cèl·lules escatoses i melanoma.

Els carcinomes de pell a Catalunya tenen una taxa d’incidència de 45 casos per cada 100.000 habitants l’any 2020 (font: Observatori de l’AECC), amb una tendència a l’augment de la incidència en els últims anys. De fet, en el darrer any s’han detectat a Catalunya més de 3.500 casos de càncers de pell no melanoma (336 a Girona).

Per a prevenir aquest tipus de tumors, sempre és recomanable realitzar una revisió anual de la pell per part d’un dermatòleg, per a determinar si tenim pigues, marques de naixement o àrees pigmentades el color de les quals, grandària o forma estigui fora del normal. Un diagnòstic precoç sempre suposarà un millor pronòstic de la malaltia.