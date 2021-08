La força d’un poble és la seva gent i a Castelló d’Empúries ho saben bé. És per aquest motiu que durant la festa major de Sant Llorenç, que se celebra des d’aquest divendres fins dimarts 10 d’agost, la creativitat i empenta dels artistes locals pren un protagonisme especial centralitzant alguns dels principals actes. Així l’associació Cultural i d’Esbarjo promou l’exposició Castelló d’Empúries vist pels seus artesans a l’auditori del convent de Santa Clara; els artistes locals també repeteixen amb la tradicional exposició a la capella de Santa Clara; la companyia El Paller estrena Paisatges del temps sota el Pont Vell; els Fusellers de Castelló fan la despertada o els Senyors del Foc presenten l’espectacle Renaixem, en substitució de l’habitual correfoc, a la pista de la sala polivalent amb totes les entrades ja exhaurides.

El tècnic de Cultura Martí Fontclara reconeix que fa molts mesos que treballen sota l’ombra de la pandèmia que, evidentment, també queda de manifest a la festa amb les mesures que s’apliquen: activitats sense bar, cadires separades, reserva prèvia d’entrades, entre altres. «Ens hem hagut de reinventar però no hem deixat de programar tot aquest temps», assegura. En aquest sentit, alguns dels concerts que proposen ara són aquells que es van veure obligats a anul·lar durant la festa de l’any passat. Així divendres actua Mafalda a l’aparcament de la Farinera, dissabte Pelukas al mateix espai on també actua La Chatta diumenge a la nit. Allò que sí no han pogut mantenir en el programa són actes molt exitosos com el Tapes a la Fresca amb degustacions de vins per la interacció que genera. Fontclara, però, dona valor a la diversitat de propostes que conté el programa, pensat per a tots els públics, i que s’obre divendres a la tarda amb la lectura del pregó al pati del Palau dels Comtes i el llançament del coet inaugural. Un pregoner el nom del qual, a hores d’ara, resta sota secret com també la identitat dels guanyadors dels premis Espiga i Timó 2021 que es lliuren dimarts davant el Cap.

D’altra banda, entre les propostes dirigides al públic infantil destaquen el muntatge Disorder amb Pere Hosta, dissabte a la tarda i un espectacle familiar amb la companyia Atrapasomnis, diumenge a la tarda, al pati del Palau dels Comtes. En aquest mateix espai, dilluns a les 10 del vespre, es fa un dels plats forts del programa: L’home espectacle del conegut actor Peyu.

Ja en un àmbit més cultural, després de la inauguració de l’exposició d’artesans, divendres a la tarda, Miquel Orós, especialista en vitralls i autor d’alguns dels que hi ha a la Basílica, presentarà un article dedicat als vitralls medievals de l’església castellonina i el mestre vidrier que els va crear.