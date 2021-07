Un any més Castelló d'Empúries es prepara per celebrar la festa de Sant Llorenç en format especial a causa de les mesures de contenció de la Covid-19. Tot i això, durant aquests dies es podrà gaudir d’actes i activitats per a tots els públics com concerts, exposicions, visites guiades i espectacles, entre d’altres propostes.

Amb el Pregó i el llançament del coet d’inauguració, que tindrà lloc el dia 6 d’agost a les 18.30 h, es dona el tret de sortida a la festa amb cinc dies d’activitats d’entre les que destaquen: el concert del grup Mafalda, l’espectacle L’home Orquestra d’en Peyu, l’entrega de l’Espiga i Timó i el concert de guitarra de David Russell, a la Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

Aquest any també hi ha grans propostes de diverses entitats del municipi com el nou espectacle d’Els Senyors del Foc que porta per títol Renaixem, Paisatges del Temps de la Cia. El Paller, la mostra d’artistes locals, l’exposició de l’Associació Cultural i d’Esbarjo o la despertada amb els fusellers. No hi faltaran tampoc conferències, visites guiades, espectacles familiars, la Missa Solemne en honor a Sant Llorenç, les sardanes i el concert de festa major.

Per assistir als actes amb aforament limitat caldrà fer reserva d’entrada a través del web municipal. Tots els actes són gratuïts i segueixen els protocols covid.