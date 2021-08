Després d’un cap de setmana contundent amb la música màgica de Rosario, l’espectacularitat i contundència del tribut a Queen –viscut una part d’ell sota la pluja– i la proximitat, ritme i molt de swagg de Nil Moliner, el festival Sons del Món de Roses enfila la seva recta final amb una traca contundent, tres veus femenines que faran emmudir la Ciutadella: dijous amb Fangoria, el grup liderat per la incombustible Alaska; divendres amb Amaral i, finalment, dissabte amb Aitana. Els tres concerts es fan a les 10 del vespre.

Molts encara recorden l’actuació de Fangoria fa uns anys a la Rambla de Figueres, dins el festival Acústica. Aquella nit, el cor de la capital de l’Alt Empordà va vibrar com feia temps no passava. Això s’espera repetir també a Roses quan el grup liderat per Alaska i Carlos Canut torni a trepitjar l’escenari després d’aturar-se l’any passat enmig de la celebració dels trenta-cinc anys de la mítica cançó, símbol ja d’una generació, A quién le importa. A banda d’això, el grup arriba amb el seu darrer treball, Existencialismo Pop que estan presentant en gira per tot l’Estat espanyol. Es tracta d’un EP recopilatori d’aniversari compost de versions.

El festival seguirà aquest divendres i el canvi serà radical de la mà d’Eva Amaral, que també es troba de gira amb el seu disc Salto al color. Es tracta de tretze cançons que l’artista descriu com «una immersió en un oceà de colors sonors on conviuen fusta i metall, cor i escorça, cos, ànima i alegria de viure». La crítica n’ha destacat la potència del vessant electrònic, la recuperació del so orquestral i la revifalla del costat més llatí de l’artista amb la inclusió d’instruments com la guitarra flamenca.

Un sentiment que atrapa

El festival es clou aquest dissabte amb l’actuació d’Aitana, justament l’artista més escoltada a Spotify l’any passat i que arriba a Roses per presentar el seu nou treball, 11 Razones, aparegut a finals de l’any passat. Fa poc menys de quatre anys, Aitana sortia de l’acadèmia OT i ara, amb aquest disc i les cançons que inclou, entre elles No te has ido y ya te extraño, intenta expressar i resumir aquest sentiment tan irracional de les primeres vegades que ens atrapa.

"The show must go on" sota la pluja

Amb les imponents We are the champions i Radio Gaga es va cloure el concert de tribut a Queen a Roses. L’espectacle emulava el concert fet per la mítica banda a Wembley el 1986. A la Ciutadella, trenta-cinc anys més tard, només van ser 1.200 persones les que van gaudir-lo sota la pluja. Aquesta actuació se suma als altres concerts viscuts aquesta setmana dins el Festival Sons del Món amb Nil Moliner i Rosario que va omplir l’ànima de màgia, flors i alegria.