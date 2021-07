El festival Sons del Món de Roses va començar ahir, 30 de juliol, el segon cap de setmana d'actuacions a la Ciutadella de Roses.

Ahir a la nit, la fortificació convertida en village i espai de concert va acollir el concert de Rosario Flores, que va presentar el seu darrer disc «Te lo digo todo y no te digo ná» (2021). Tanmateix, la cantant madrilenya va recordar grans èxits del seu germà, Antonio Flores, com la cançó «No dudaría» que va emocionar el públic de la Ciutadella.

Aquesta nit és el torn de God Save The Queen, que són considerats com el millor grup musical de tribut a la banda de Freddie Mercury, amb les entrades exhaurides. Després de no poder actuar al Sons del Món l'any passat tal com estava previst, God Save The Queen puja avui a les 22 h a l'escenari de la Ciutadella.

I demà, per tancar el segon cap de setmana del festival, actuarà el cantant i compositor Nil Moliner, que presentarà el seu darrer disc reeditat Bailando en la batalla: Ahora más que nunca, també amb les entrades exhaurides.