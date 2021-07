La Casa Azul i Oques Grasses tanquen el primer cap de setmana del Sons del Món 2021 a Roses, aquest dissabte 24 i diumenge 25 de juliol respectivament. El grup liderat per Guille Milkyway arriba a la Ciutadella, avui a les 22 h, per presentar el seu espectacle postpandèmia. Al concert, segur que no hi faltaran grans temes del grup com «La revolución sexual» o «Podría ser peor».

D'altra banda, el grup català de moda per excel·lència, Oques Grasses, actua a la Ciutadella amb nou disc sota el braç: «A tope amb la vida», després d'haver-se confirmat també la seva presència a Les Nits d'Acústica, a Figueres, a finals d'agosts.

El village del festival serà obert, tots dos dies, a partir de les 20 h amb foodtrucks i bona música, i per tal de poder començar les actuacions musicals puntualment a les 22 h. A la fi dels concerts, hi haurà sessió de DJ fins a les 00.30 h.

Tant La Casa Azul com Oques Grasses s'han penjat el cartell de sold out, de la mateixa manera que va passar amb el concert inaugural d'Stay Homas, ahir al Sons del Món.