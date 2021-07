L'Ajuntament de Maçanet de Cabrenys ha organitzat per a aquest dissabte, 24 de juliol, una Ruta dels Exilis, guiada per Educart, fins al coll de Lli. El punt de partida es troba a La Forestal, a dos quarts de deu del matí, i es calcula que la caminada, amb una dificultat mitjana-baixa, pot durar unes tres hores. El preu general de l'excursió és de 5 euros, tot i que els menors de 14 anys paguen 3 euros i per als menors de 10 anys l'activitat és gratuïta.

Les inscripcions es poden formalitzar a l'Oficina de Turisme de Maçanet de Cabrenys. L'aforament s'ha limitat a 25 persones i s'ha previst el compliment de totes les mesures previstes pel Procicat.