El dijous 1 de juliol la Fundació Salut Empordà organitza la primera Diada de la Fundació, destinada als pacients ingressats i als professionals que treballen a la Institució. Gràcies a la col·laboració d’empreses, entitats i particulars de l’Alt Empordà s’oferiran una sèrie d’activitats durant el dia, respectant en tot moment les restriccions de la pandèmia del coronavirus, que inclouran una degustació, actuacions musicals i un photocall.

S’ha escollit celebrar la primera Diada de la Fundació l’1 de juliol perquè aquest dia del 1313 el bisbe Guillem de Vilamarí va presidir a Vilabertran el nomenament de Bernat Jaume i Garsenda com a primers hospitalers de l’Hospital de la vila de Figueres, que s’havia construït gràcies a la donació dels seus béns.

La Diada de la Fundació, que s’espera que pugui tenir continuïtat en els propers anys, s’emmarca en la voluntat d’acostar l’art a l’entorn hospitalari i més concretament la música en directe, com a eina per a trencar l’aïllament dels pacients ingressats en un moment en què encara hi ha restriccions per la Covid-19, millorar el seu benestar i contribuir a humanitzar l’assistència. A la vegada, la iniciativa busca ser un petit espai de retrobament per als professionals de l’entitat.

El programa d’activitats començarà a les 7.30 hores del dijous amb una degustació per als professionals a la plaça de l’Hospital de Figueres, que s’allargarà fins al migdia i que es tornarà a fer a la tarda. Hi haurà una parada amb pastisseria artesana a càrrec de Bimba’s Cakes i productes salats elaborats per Cuina 22. A més de comptar amb un racó sense gluten de Bye Bye Blat i una taula amb begudes d’Emporhotel.

Les actuacions musicals començaran a les 10.45 hores, amb el concert de Norfeu (guitarra i veu) per als pacients del servei de Diàlisi de l’Hospital, que per motius de salut passen moltes hores en un entorn sanitari, i per als professionals que se n’ocupen. A les 11 h tindrà lloc l’acte inaugural de la Diada a la plaça, amb parlaments de la presidenta del Patronat, Agnès Lladó, i del director gerent de l’entitat, Martí Masferrer. A continuació, el Quartet de professors del Casino Menestral Figuerenc oferirà un concert des de la mateixa plaça, de manera que els pacients el podran seguir des de les habitacions de l’Hospital, coincidint amb la franja d’entrada dels acompanyants, i els professionals també el podran gaudir des del seu lloc de feina o bé desplaçant-se fins a la plaça. A les 11.15 hores serà el torn del Taller de música temprana de Xuli Piruli a la planta Maternoinfantil de l’Hospital, una activitat diferent de la resta d’actuacions per adaptar-se a l’edat dels nadons i infants ingressats en aquestes habitacions.

A les 12, les propostes musicals es traslladaran al Centre Sociosanitari Bernat Jaume. Al Jardí Terapèutic el Quintet de Saxos (Joan Gañan, Sergi Labarta, Anita Scarani, Biel Díaz i Albert Monjó) oferirà un concert, a la vegada que Bertu Pujadas (guitarra i veu) actuarà a l’Hospital de Dia i a la segona i la tercera planta del centre per als pacients ingressats i professionals que no puguin desplaçar-se fins al jardí. Finalment, durant tot el dia s’habilitarà un photocall a l’Entrada principal de l’Hospital, amb dos sanitaris de cartró a mida real.