Borrassà ha acollit, aquest diumenge 6 de juny, com cada primer diumenge de juny, la XVI Fira de Corpus. Any rere any, les generacions borrassenques han dedicat aquest dia a decorar el municipi amb flors. Aquest any, malgrat la situació de pandèmia, l'Ajuntament ha animat a la població a mantenir l'esperit d'aquesta festivitat tan arrelada i que mostra la implicació, la dedicació, l'esforç i la col·laboració entre els veïns per guarnir el poble amb tota mena de plantes i flors.

Enguany, la proposta decorativa ha estat guarnir els balcons i finestres de les cases amb flors, siguin naturals o artificials, i amb qualsevol format i tècnica decorativa. També s'ha demanat ornamentar-los amb els llençols blancs típics de la diada de Corpus.

Amb motiu de la celebració, l'entrada principal de Cal Governador ha exhibit una ornamentació floral i algunes parts de la casa del jardí han restat obertes al públic.