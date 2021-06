T’estimo és molt més que una exposició d’autoretrats que s’exhibeix a la Fundació Sant Vicenç de Paül de Figueres. És un projecte artístic socioeducatiu impulsat per Petra Vlasman amb joves del Servei d’Intervenció Social Ksameu que tenia com a principal objectiu «reduir la sensació de soledat entre els joves després d’un any de pandèmia on han estat aïllats i confinats i on s’han posat en evidència les desigualtats».

El projecte, segons Vlasman, va consistir en uns tallers que «havien de servir com a acompanyament dels adolescents durant el procés i desenvolupament de les seves personalitats i enteniment de qui són, en el reforçament de la seva autoestima, autoimatge i amor propi». El resultat del projecte, fet a partir de diferents metodologies i dinàmiques i que vol tenir continuïtat en altres col·lectius, és aquesta mostra que dona veu i cara a catorze joves de 15 i 17 anys, amb risc d’exclusió social.